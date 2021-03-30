محمد بن سلمان يبشر القطاع الخاص بضخ 12 تريليون ريال في برنامج “شريك”

المواطن - الرياض

دشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

شراكة طويلة:

وقال ولي العهد خلال تدشين البرنامج إن الشراكة مع القطاع الخاص استثمار طويل الأجل، موضحاً أن مجموع الاستثمارات التي ستضخ 12 تريليون ريال حتى 2030.

وظائف جديدة:

وتابع ولي العهد أن الاستثمارات ستحفز النمو وستخلق فرصاً هائلة ووظائف جديدة في السوق، مضيفاً: ندشن حقبة جديدة وقوية للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن القطاع الخاص شريك أساسي في ازدهار وتطوير الاقتصاد، مضيفاً: “نهدف لدعم الشركات المحلية للوصول لحجم استثمارات بـ 5 تريليونات ريال”.

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