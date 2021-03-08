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محمد بن سلمان يستعرض أوجه التعاون والفرص الواعدة مع ملك الأردن في الرياض
بحثا عددًا من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة

محمد بن سلمان يستعرض أوجه التعاون والفرص الواعدة مع ملك الأردن في الرياض

2021/03/08
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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محمد بن سلمان يستعرض أوجه التعاون والفرص الواعدة مع ملك الأردن في الرياض محمد بن سلمان يتعرض أوجه التعاون والفرص الواعدة مع ملك الأردن في الرياض
المواطن - واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة الرياض اليوم، اجتماعًا مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

علاقات أخوية وتعاون: 

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد العيسى.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.


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