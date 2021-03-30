محمد بن سلمان يشيد بالشركات ودورها: شاهدنا التزامًا مشجعًا منها

المواطن - الرياض

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن مجموع ما سينفق في المملكة حتى 2030 سيصل إلى 7 تريليون دولار.

التزام الشركات:

وأضاف ولي العهد خلال إطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، اليوم الثلاثاء: “شاهدنا التزامًا مشجعًا من الشركات في القيام بأدوارها”.

وتابع الأمير محمد بن سلمان أن حجم الإنفاق داخل المملكة خلال العقد المقبل 27 تريليون ريال.

شريك:

ويهدف البرنامج التشاركي المبتكر، إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حاليًّا إلى المركز الخامس عشر، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.

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