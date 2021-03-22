محمد خبراني يخضع لجراحة ناجحة

المواطن - مروة نبيل

خضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد خبراني، لعملية جراحية ناجحة؛ ليتأكد غيابه عن مباريات الراقي خلال الفترة المقبلة.

محمد خبراني يُجري جراحة:

ولفت الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن خبراني أجرى عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة وتكللت بالنجاح، مضيفًا: “حمدًا لله على سلامتك وترجع أقوى بإذن الله”.

وكان محمد خبراني قد تعرض للإصابة قبل مباراة الأهلي ضد النصر ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لهزيمة برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما عرض اللاعبين لانتقادات قوية.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر