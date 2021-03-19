مدرب القادسية: الهلال أفضل منا في هذا الأمر قبل مواجهتنا

المواطن - محمد سمعه

كشف التونسي يوسف المناعي، المدير الفني لنادي القادسية، عن الأمر الذي يُرجح كفة الهلال للفوز، وذلك قبل مباراة الفريقين غدًا السبت.

ويستعد الأزرق لمواجهة القادسية غدًا في تمام التاسعة إلا ربعًا مساءً على ملعب “الملز” بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يملك الأفضلية:

وقال المناعي في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد”: “الزعيم يملك أفضلية أنه لم يخض أي مباراة في كأس الملك، عكس لقائنا أمام التعاون، وهذا يعطيه الأفضلية بسبب فترة الراحة”.

وأضاف المناعي: “الهلال فريق يملك لاعبين مميزين وقادرين على إحراز الأهداف من أنصاف الفرص، لهذا المباراة ستكون صعبة للغاية”.

ويحتل الأزرق، المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد نادي القادسية بالمركز الثامن برصيد 31 نقطة.

القادسية يُودع كأس الملك:

وكان القادسية ودع كأس الملك، بعد الخسارة من نادي التعاون بنتيجة هدفين لهدف في دور الثمانية.

وتعادل فارس الشرقية، مع العين بالجولة الـ23 بثلاثية لكل فريق، في مباراة كانت مثيرة.

شارك الخبر







شارك الخبر