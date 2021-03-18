مدرب القادسية: سنلعب بصلابة دفاعية ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب نادي القادسية، التونسي يوسف المناعي أن فريقه سيلعب بصلابة دفاعية ضد الهلال، متمنيًا الظهور بشكل جيد أمامه كعادته في المباريات الكبرى.

الإجهاد قد يؤثر على القادسية

وقال المناعي: “عدنا بالأمس للتدريبات بعد يوم واحد من السفر، حيث كان التركيز على عمليات الاستشفاء للاعبين الذين شاركوا أمام التعاون، ومن لم يشارك اعتمدنا لهم تمارين تقوية خاصة”.

وتابع مدرب نادي القادسية خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الذي عُقد، اليوم الخميس: “واليوم لدينا حصة تكتيكية لتعرض على أسلوب لعب الهلال بشكل أكثر ووضع التكتيك المناسب للمواجهة”.

وأضاف: “كل المباريات التي لعبناها مهمة جدًا والإجهاد موجود بسبب التنقلات وضغوط المباريات، ولم نضمن البقاء حتى الآن، لكن كل مباراة لنا تُعد في غاية الأهمية وسنخوضها من أجل الفوز”.

وواصل مدرب القادسية قائلًا: “الثبات على التشكيلة أمر مهم ولسنا في وضع مناسب يجعلنا نخاطر بانسجام الفريق، حاليًا لدينا 3 غيابات وهي منصور النجار وعادل المولد وأحمد الفريدي، فجميعهم منخرطين في برامج تأهيلية خاصة”.

الدفاع سلاح الفريق القدساوي ضد الهلال

وأردف: “فريق الهلال عندما يكون منتشيًا يلعب بكل قوته عكس فرق الوسط فهو يستثمر النشوة فنيًا في الملعب، وسنلعب بكل قوة من أجل الظهور أمامه بشكل جيد كعادة القادسية في المواجهات الكبيرة”.

واستكمل مدرب القادسية تصريحاته قائلًا: “منذ بداية الموسم ونحن نعاني من أخطاء دفاعية قاتلة كلفتنا الكثير وظروف الدوري لا تجع الفريق تأخذ وقتها في التدريبات وغالبية التمارين تكون استشفائية”.

وأشاد المناعي بالأداء الهجومي لفريقه، وقال: “وفي المقابل لدينا خط هجومي جيد، ونلعب بفكر هجومي حيث سجلنا 36 هدفًا وهو معدل جيد رغم غياب أسبريا في معظم المباريات، ويلزمنا أن نكون متوازنين أمام الهلال”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “سنلعب بصلابة دفاعية أكبر ولن نسهل على الهلال مهمته وسنحاول أن نسبب مشاكل للهلال في الهجوم، وفي الناحية الأخرى سنلعب بصلابة وشراسة دفاعية حتى يكون هناك تركيز عالٍ ونتفادى الأخطاء التي غالبًا ما تكلفنا الثمن غاليًا”.

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