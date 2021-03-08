مدرب باريس سان جيرمان يتوعد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

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توعد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، فريق برشلونة الإسباني وذلك قبل مباراة الإياب بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بوتشيتينو لـ وكالة France Press الفرنسية قائلًا إن فريقه سيقاتل للفوز على البارشا في مباراة الإياب، مضيفًا أن الفوز على الفريق الكتالوني في لقاء الذهاب بـ ملعب الكامب نو كان أمرًا جيدًا ليس لأنه مشجع لإسبانيول ولكنه كمدرب لـ باريس سان جيرمان.

وأكد بوتشيتينو على أن باريس سان جيرمان متأثرًا بالفوز برباعية لهدف، في مباراة الذهاب، مضيفًا أن الفريق الفرنسي سيقاتل للاستمرار في دوري أبطال أوروبا.

موعد لقاء البي إس جي وبرشلونة

وستُقام المواجهة بين البارشا وباريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي بفرنسا في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية بعد غد الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب بين البارشا وباريس سان جيرمان، أُقيمت يوم 16 فبراير الماضي على ملعب الكامب نو معقل برشلونة وانتهت بفوز باريس سان جيرمان برباعية لهدف، حيث سجل الإيطالي ويس كين هدفًا، والفرنسي كيليان مبابي ثلاثة أهداف “هاتريك”، بينما سجل ليونيل ميسي هدف البارشا الوحيد.

لابورتا يفوز برئاسة برشلونة

جدير بالذكر أن خوان لابورتا، فاز برئاسة النادي الكتالوني بعد أن تفوق على منافسيه فيكتور فونت وفريشيا في الانتخابات التي أُقيمت أمس الأحد في مقر النادي بإقليم كتالونيا.

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