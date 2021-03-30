مركز الفلك الدولي 13 أبريل غرة شهر رمضان المبارك

المواطن_الرياض

توقع مركز الفلك الدولي في أبوظبي بالإمارات أن دخول شهر رمضان الكريم لهذا العام 1442 يصادف الثالث عشر من شهر أبريل في معظم الدول الإسلامية.

وقال مركز الفلك الدولي إن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب الشمس، لدى الدول التي ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل 2021″، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذا الأمر فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان الهجري ثلاثين يوما”

وأكد المركز أن غالبية دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال رمضان يوم الاثنين 12 أبريل المقبل الموافق 29 شعبان، باستخدام التلسكوب”.

توقعات فلكية

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة أن شهر شعبان الهجري بدأ يوم الإثنين 15 مارس الجاري، في معظم الدول الإسلامية، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الإثنين 29 شعبان 1442هجري، ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا”، في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 أبريل.

وأضاف عودة أن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس، وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً.

أستخدام التلسكوب لرؤية هلال شهر رمضان المبارك

وتابع عودة أن شهر رمضان المبارك سيبدأ من يوم الثلاثاء 13 أبريل، موضحاً أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الاثنين 12 أبريل المقبل وهي غالبية دول العالم الإسلامي فإن رؤية الهلال يوم الاثنين 12 أبريل غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

وقال عودة يمكن رؤية الهلال بصعوبة بالغة في أجزاء من السودان وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى أنه يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين، كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

وأضاف مدير مركز الفلك الدولي أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الاثنين 12 أبريل المقبل.

وتوقع مدير المركز الفلكي أن يكون يوم الثلاثاء 13 أبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي، والتي لن تتمكن من رؤية الهلال يوم الاثنين 12 أبريل، حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء الواقع في 14 أبريل المقبل.

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