مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ 320 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب في حجة وصعدة

المواطن - الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال المدة من 4 إلى 10 مارس 2021م ضخ 320,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 854,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 30 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 18,000 مستفيد.

توزيع الكسوة الشتوية:

وفي إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق، والتي بلغت حتى شهر فبراير الماضي 575 مشروعًا، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بداية الشهر الحالي، توزيع الكسوة الشتوية في مديريتي حات وقشن في محافظة المهرة، حيث جرى توزيع 100 كسوة شتوية بمديرية حات، و 100 أخرى بمديرية قشن.

وثمن الأمين العام في المجلس المحلي، الشيخ سعيد ضاوي، وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، وجهودها الإنسانية والإغاثية في مختلف القطاعات.

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