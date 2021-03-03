مركز لقاحات كورونا في حفر الباطن يواصل استقبال المستفيدين

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

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يواصل مركز لقاحات كورونا بصحة حفر الباطن، استقبال المواطنين والمقيمين لإعطائهم لقاح كورونا “كوفيد 19” ، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق صحتي، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

مقيمون يعبرون عن شكرهم لقيادة المملكة:

والتقت “المواطن” بعدد من المقيمين الذي قدموا لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح وعبروا عن شكرهم للقيادة الرشيدة نظير اهتمامها في صحة المواطن والمقيم مؤكدين سهولة الإجراءات منذ دخولهم وحتى تلقيهم الجرعة.

من جانبها، أكدت صحة حفر الباطن لجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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