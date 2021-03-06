مستجدات لقاح كورونا والتحديثات الأمنية في مؤتمر الصحة غدًا

المواطن - الرياض

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أوضحت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد والمقرر إقامته عند الساعة 3:35 عصرًا.

مؤتمر الصحة:

ويتحدث خلال المؤتمر، المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، لكشف مستجدات الأوضاع العالمية وإعلان خريطة الإصابات في المملكة والمؤشرات الوبائية، بالإضافة إلى مستجدات اللقاح، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يتحدث في مؤتمر الصحة، المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، لكشف مستجدات التحديثات الأمنية وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.

ويتحدث كذلك، أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، ويستعرض جهود الوزارة في استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، بالإضافة إلى جهود لجنة سكن العمالة، وأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البرتوكولات الصحية.

تدشين مراكز لقاحات كورونا:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

التطعيم بلقاح كورونا عبر المركبات:

وبدأت وزارة الصحة إعطاء لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق صحتي عبر المركبات في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها).

ودعت الصحة الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مركز عبر تطبيق صحتي.

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