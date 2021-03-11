مستجدات لقاح كورونا والمؤشرات الوبائية في مؤتمر الصحة اليوم

المواطن - الرياض

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يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي آخر مستجدات لقاح كورونا، وذلك في المؤتمر الصحفي حول فيروس كورونا اليوم الخميس.

ويتناول المؤتمر المؤشرات الوبائية والإحصائيات والخدمات الصحية، بالإضافة إلى الإجابة عن أبرز الاستفسارات المتعلقة بالفيروس.

تطورات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن تسجيل (386) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (245) حالة، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

إجمالي أعداد التعافي:

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (380958) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (371583) حالة، وكشفت وزارة الصحة أيضًا عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (245) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (371583) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2830) حالة، من بينها (528) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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