مستشار محافظ مأرب: نتقدم في عدد من الجبهات بإسناد من المقاومة والتحالف

المواطن - متابعة

أكد مستشار محافظ مأرب أن الجيش اليمني قلب المعادلة في تعز والجوف، وخلال أيام سيقلبها في مأرب.

وقال مستشار محافظ مأرب: “نتوقع إعلان سيطرة الجيش اليمني على كامل مأرب خلال أيام قليلة”، موضحًا أن القوات اليمنية تتقدم في عدد من الجبهات بإسناد من المقاومة والتحالف”.

أكد مستشار محافظ مأرب أن الجيش اليمني حقق مزيدًا من التقدم في الكسارة بعد معركة عنيفة، مضيفًا أنه يتوقع إعلان سيطرة الجيش اليمني على كامل مأرب خلال أيام قليلة.

فيديو من التحالف:

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مقطع فيديو يوثق استهداف عتاد الميليشيا والموجات البشرية لعناصرها الإرهابية في جبهة مأرب، ضمن عملية إسناد الجيش اليمني وقبائل مأرب.

ويأتي دعم التحالف لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيا الحوثية بعمليتها الهجومية تجاه مدينة مأرب.

وأوضح التحالف أن عملية الإسناد أصبحت أكثر تأثيرًا على الميليشيا بانكشافها بالمناطق المفتوحة؛ ما كبّد الميليشيا خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح.

ولفت تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الجيش اليمني يتقدم في تعز ومأرب:

وكان ضربات مدفعية للجيش اليمني دمرت آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق مدينة تعز المركز الإداري للمحافظة التي تحمل ذات الاسم في جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن مدفعية الجيش تمكنت مساء يوم الجمعة من إحراق عربة تابعة للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في تلة السلال شرقي المدينة.

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