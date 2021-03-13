مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يقدم 2,216 خدمة خلال فبراير

المواطن - واس

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قدم مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

1,192 مستفيداً:

وجرى خلال شهر فبراير 2021م، تقديم 2,216 خدمة وزعت على 1,192 مستفيداً، حيث جرى تركيب 46 طرفاً صناعياً استفاد منها 46 فرداً، وتنفيذ 99 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية بلغ عدد مستفيديها 99 فرداً، وفي مجال الأطراف التقويمية بلغ عدد الخدمات المقدمة 39 خدمة استفاد منها 39 شخصاً.

أطراف صناعية:

وجرى تقديم 58 حالة تدريب على الأطراف الصناعية استفاد منها 49 فرداً، فيما جرى تنفيذ 88 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية (الصيانة) استفاد منها 71 فرداً، وتقديم 778 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) بلغ عدد المستفيدين منها 292 شخصا.

ويُعد هذا المشروع واحداً من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

وعبر المستفيدون عن جزيل شكرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما أحدثه من فارق كبير وملموس في حياتهم بعد توفير أطراف صناعية لهم ومتابعة حالاتهم؛ الأمر الذي مكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية من جديد.

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