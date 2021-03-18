مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة

وأوضح مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه أن الحملة جاءت بالتعاون مع كلٍّ من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة وفرع وزارة الموارد البشرية بمحافظة جدة حيث أسفرت عن مصادرة وإتلاف (644) كيلوجراماً من المنتوجات السمكية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.