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مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة
غير صالحة للاستهلاك الآدمي

مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة

2021/03/18
الساعة 1:46 مساءً
- ‎فيالمواطن - مكة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة
المواطن- محمد الغبيشي- جدة

نفذ المركز الوطني للثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم حملة تفتيشية على سوق السمك المركزي بمحافظة جدة وذلك لمتابعة سلامة المنتوجات السمكية ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

مصادرة وإتلاف أسماك فاسدة

مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة - المواطن

وأوضح مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس  رياض بن حسين الفقيه أن الحملة جاءت بالتعاون مع كلٍّ من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة وفرع وزارة الموارد البشرية بمحافظة جدة حيث أسفرت عن مصادرة وإتلاف (644) كيلوجراماً من المنتوجات السمكية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

متابعة الأسواق بصفة مستمرة

وأكد الفقيه أن الفرق الرقابية مستمرة بمتابعة الأسواق في أثناء هذه الحالات.
مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة - المواطن مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة - المواطن مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة - المواطن مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة - المواطن مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة - المواطن


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‎تعليق واحد

  1. فواز

    افرموها بفرامات خاصة واعيدوها غذا للأسماك في البحر .. طحنها في عربات النفايات خطأ

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