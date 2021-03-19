مصير مايكون حول المشاركة أمام الباطن بعد غيابه لفترة طويلة

المواطن - محمد سمعه

استقر المدرب ألين هورفات، المدير الفني لنادي النصر، على تحديد مصير البرازيلي مايكون سواء بالمشاركة من عدمها غدًا السبت ضد نادي الباطن.

مايكون يقترب من المشاركة بعد إصابة مادو:

وأشار الإعلامي والناقد الرياضي علي العنزي إلى أن اللاعب البرازيلي متواجد في قائمة العالمي لمواجهة الباطن، حيث سيشارك بنسبة كبيرة غدًا بعد إصابة اللاعب عبدالله مادو.

سبب غياب مادو وعسيري:

وسيدخل النصر، مباراة الباطن بدون اللاعبين عبدالله مادو وعبدالفتاح عسيري، حيث يعاني مادو من بعض الآلام وفضّل المدرب الكرواتي ألين هورفات إراحته.

أما اللاعب عبدالفتاح عسيري فيُعاني من شد عضلي خفيف، فضّل المدرب هورفات إراحته بسببه، مع العمل على تجهيزه خلال فترة التوقف.

وكان النصر، فاز على النادي الأهلي بنتيجة هدفين لهدف بالجولة الـ23 في الملعب الرديف لإستاد الجوهرة المشعة.

ويحتل النصر حاليًّا المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، قبل مواجهة نادي الباطن.

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