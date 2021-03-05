مطاردة الهلال وتعثر الشباب يُشعل ترتيب دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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أشعل فوز الهلال المتأخر وتعثر الشباب ومطاردة نادي الاتحاد، مقدمة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد إقامة 6 مباريات اليوم الجمعة بالجولة الثانية والعشرين.

وكانت مباريات اليوم انتهت بفوز أبها على الفتح بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل الفيصلي مع العين بهدف لكل فريق، والنصر تعادل مع الاتفاق بهدف لكل فريق، بينما سقط الشباب بفخ التعادل أمام القادسية، وفاز الزعيم بصعوبة على الرائد بثنائية مقابل هدف، بينما فاز الاتحاد على الوحدة برباعية لهدفين.

الهلال يُلاحق الشباب:

وجاءت ترتيب جدول الدوري بعد نهاية المباريات اليوم الجمعة كالتالي، حيث لا يزال الشباب في الصدارة برصيد 45 نقطة، أما الهلال فيطارده بالمركز الثاني برصيد 42 نقطة، والاتحاد بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة، أما الأهلي فيحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، وذلك قبل مواجهة نادي ضمك غدًا السبت.

أما التعاون فيتواجد بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق بالمركز السادس برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد النصر بالمركز السابع برصيد 30 نقطة.

ضمك والعين الأقرب للهبوط:

بينما يتواجد القادسية بالمركز الثامن برصيد 30 نقطة، ويتبعه الفيصلي بالمركز التاسع برصيد 30 نقطة، أما الباطن فيتواجد بالمركز العاشر برصيد 28 نقطة، بينما يحتل أبها المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، ويتواجد الوحدة بالمركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، أما الرائد، فيحتل الـ13 برصيد 25 نقطة، والفتح في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة، أما ضمك والعين فيتواجدان بالمركزين الـ15 والـ16 برصيد 17 و 16 نقطة لكل فريق.

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