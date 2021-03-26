مطلب وليد عبدالله من نجوم النصر بعد غلق فترة الترشح

المواطن - محمد سمعه

كشف وليد عبدالله حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن طلبه للاعبي العالمي وذلك بعد غلق فترة الترشح بشكل رسمي على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة في النادي مساء اليوم الجمعة.

وقال وليد عبدالله في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي علي العنزي: “العالمي فريق كبير وخلفه رجال يذللون الصعاب، الأمور الإدارية نتركها لرجالات العالمي، وإحنا واجبنا، نركز في الملعب ونُسعد جماهيرنا بالبطولات”.

وكان العالمي أعلن عن غلق فترة الترشح على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة بالنادي، مع غلق طلبات الانضمام للعضوية للتصويت بالجمعية العمومية.

ما سيحدث في النصر بعد غلق فترة الترشح:

وخلال يومي الغد وبعد غد، سيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وفي يوم الاثنين المقبل سيتم الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين.

وفي يوم الثلاثاء المقبل، سيُنظر في الطعون المقدمة، ثم في يوم الأربعاء المقبل، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين.

السبت آخر موعد للنظر في الطعون:

وفي يوم الخميس المقبل، سيكون موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية، بينما في يوم الجمعة 2 إبريل سيتم الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وفي يوم السبت المقبل، سيتم النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية.

وبعد ذلك، سيتم اعتماد مجلس الإدارة الجديد لـ النصر من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

شارك الخبر







شارك الخبر