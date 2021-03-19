معارك الـ35 ساعة تنتهي بمقتل أكثر من 83 حوثيًّا غربي مأرب

المواطن - واس

قتل الجيش اليمني، أكثر من 83 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في معارك دامت 35 ساعة، وذلك غربي محافظة مأرب، شرقي اليمن.

صد هجوم حوثي:

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان بثته ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” أن وحدات من الجيش اليمني , صدت هجمات شنّتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهتي هيلان والكسارة، وقتل فيها أكثر من 83 مسلحا حوثيا إلى جانب عشرات الجرحى.

جثث متناثرة:

وأشار البيان إلى أن كثير من جثث الميليشيا ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب، في حين شن الجيش اليمني، قصفا مدفعيا، أسفر عن تدمير آليات قتالية حوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب.

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