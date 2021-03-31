معلمة تتواصل مع طالباتها عبر منصة مدرستي من داخل مستشفى بالطائف 

المواطن - الطائف

تواصلت معلمة بمحافظة الطائف مع طالباتها عبر منصة “مدرستي”، رغم تواجدها في أحد المستشفيات مرافقة لابنتها المريضة ذات الـ 7 أشهر.

صورة من داخل المستشفى

ونشرت المعلمة بالمرحلة الابتدائية هدى الثبيتي صورة لابنتها وهي ترقد على الفراش في المستشفى، في حين واصلت هي إكمال عملها خاصة مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني عقب تقديم موعد الاختبارات النهائية.

تعليم الطائف يعلق

وثمّن مدير الإدارة العامة للتعليم بالطائف جهود المعلمة هدى الثبيتي واستشعارها المسؤولية وتواصلها الإيجابي مع طالباتها، كما ثمنت إدارة المدرسة التي تعمل بها المعلمة تصرفها متمنية الشفاء لابنتها.

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