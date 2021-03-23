معلومات عن ماري ألكسندر أول مصرية تتقلد منصب عمدة أمريكية

المواطن - متابعة

أصبحت ماري ألكسندر أول أمريكية من أصول مصرية تتولى منصب عمدة في مدينة أمريكية، بعد تعيينها على رأس مدينة بولينجربوك بولاية إلينوي الأمريكية، لتكون ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم لترافق كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا، ‏ورئيسة وزراء نيوزيلندا.

من هي ماري ألكسندر ؟

وقالت ماري ألكسندر في حوار لها مع سكاي نيوز عربية: إنها كانت تعمل في مجال الضيافة الفندقية، التي تلقت دراستها عنها في ولاية تينيسي، بعدما درست الإعلام في الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وأشارت ماري إلى أنها قررت ترك العمل في مجال الضيافة الفندقية لتستقر بعد ذلك في عام 2003 بمدينة بولينجروك بولاية إلينوي، حتى أصبحت عمدة للمدينة بفضل مجهوداتها في العمل المجتمعي، الذي فتح لها المجال في العام فيما بعد.

إنجازات ملموسة:

أما عن سبب اختيارها ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم منذ أسبوع تقريبًا، تقول ميري: إنها لم تتوقع هذا التكريم، وأنه جاء ‏اعترافًا بقيادتها ومبادراتها الرائدة، وهو ما يأتي ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي.‏

شارك الخبر







شارك الخبر