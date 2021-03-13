مفاجآت مدوية في واقعة المتسولة المليونيرة بالمغرب

المواطن - متابعة

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شهدت قضية السيدة المغربية الثرية أو ما يُطلق عليها المتسولة المليونيرة التي ضبطت وهي تتسول بمنطقة أورير شمال أغادير، مفاجآت مدوية عن حياتها وحالة الترف التي تعيشها.

سبب امتهان التسول

وكشفت الجهات الأمنية المغربية من خلال التحقيقات، أنها كانت تعيش حالة من الترف رفقة أمها وأبنائها بشقتها الفخمة وسط أغادير، غير أنها لم تعد تستطيع مؤخرًا السير على نفس المستوى لتأمين حاجيات أسرتها المتزايدة، وهو ما دفعها إلى امتهان التسول لأنه الطريقة الأسهل لكسب مال كثير دون تعب، وفقا لموقع أغادير 24.

المتسولة المليونيرة وسيارتها الفارهة

وبدأت الواقعة عندما أوقفت عناصر السلطات المغربية، المتسولة في مركز أورير الذي دأبت على اتخاذه مكانا لها لاستعطاف المواطنين وامتهان التسول، وكشفت التحقيقات الأولية مع الموقوفة عن مفاجأة كبيرة بعدما تبين أن المعنية بالأمر تمتلك سيارة فارهة تعمد إلى ركنها بعيدا عن الأنظار ولإبعاد الشبهات عنها، قبل أن تخلع ملابسها الثمينة، وترتدي جلبابًا رثا لاستمالة قلوب وعطف الناس، للظفر منهم ببعض الدراهم.

جيران المتسولة المليونيرة

وأثارت المتسولة المليونيرة كما أسماها أهالي مدينة أغادير، المجتمع المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسارعت الفضائيات المغربية للتسجيل مع جيرانها، وكشف مزيد من المفاجآت حول علاقتهم بها وتعاملهم معها ومدى معرفتهم بحقيقتها، وبحسب فيديو لموقع «فبراير دوت كوم» المغربي، قال جيرانها إنهم لم يشكوا مطلقا فيها، لكنهم لاحظوا أنها مرة تظهر بنقاب وأخرى بغيره، واتهمها صاحب محل سوبر ماركت بأنها نصبت عليه، وأخذت منه مبلغا ماليا وأنه لم يشك ولو مرة في أنها ثرية وتمتلك سيارة حديثة ومنزلا.

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