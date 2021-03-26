مفاجأة سارة لـ الاتحاد قبل مواجهة الهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد حاليًّا، لمواجهة نادي الهلال يوم الجمعة 9 إبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيغيب عن صفوف العميد بالمباراة كل من اللاعبين أحمد حجازي وزياد الصحفي، مع وجود إمكانية لغياب اللاعب عبدالرحمن العبود عن المواجهة بعد إصابته في مباراة الرائد الأخيرة.

الشنقيطي بدأ برنامجه التأهيلي:

ولكن تلقى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي خبرًا سارًّا، قبل لقاء الهلال، وذلك بحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي علاء سعيد بأن مهند الشنقيطي لاعب العميد بدأ برنامجه التأهيلي واللياقي في صالة الحديد بالنادي، بعد تحسن إصابته في مفصل القدم.

ويسعى العميد للفوز على الهلال والاقتراب أكثر من المتصدر، من أجل المنافسة على لقب دوري المحترفين.

وكان العميد تعادل مع الرائد بنتيجة هدف لكل فريق في مباراة الجولة الـ24 بين الفريقين، حيث شهدت المباراة طرد المدافع أحمد حجازي إضافة لتعرض اللاعب العبود لحالة إغماء.

48 ساعة تُحدد مصير نجم الاتحاد قبل مواجهة الهلال:

وقال الإعلامي الرياضي علاء سعيد المقرب من البيت الاتحادي عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل: إن نجم الاتحاد سيخضع خلال اليومين المقبلين لأشعة على موضع إصابته في الرقبة، وعلى إثرها سوف يتحدد موعد عودته للمشاركة مع الفريق بالتدريبات استعدادًا لمواجهة الهلال.

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