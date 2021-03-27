مفاجأة سارة لـ النصر قبل مواجهة الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مفاجأة سارة وذلك قبل مواجهة نادي الفيصلي مساء الأحد المقبل في دور الـ4 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

خالد الغنام قد يكون جاهزًا لمواجهة النصر والفيصلي:

وقال الإعلامي الرياضي أحمد الجدي عبر حسابه في “تويتر” : “خالد الغنام قد يكون جاهزًا للقاء الفيصلي، فيما لا تزال هناك صعوبة لجاهزية الأرجنتيني مارتينيز للقاء نصف نهائي في كأس الملك”.

وتابع: “اللاعبان خضعا لبرنامج تأهيلي اليوم بعيادة النادي ومن ثم داخل الملعب”.

ويقدم خالد الغنام أداءً أكثر من رائع مع نادي النصر بالموسم الحالي وقبل توقف الدوري بسبب أيام الفيفا ومباريات المنتخب السعودي الدولية.

وكان العالمي أعلن يوم 17 مارس الجاري أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة الغنام بتمدد بالعضلة الخلفية، وسيغيب على إثره لمدة 14 يومًا.

العالمي يُمطر شباك العين بثلاثية:

يذكر أن العالمي نجح يوم 16 مارس الجاري في التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، وذلك بعد الفوز على نادي العين بثلاثية دون رد.

جدير بالذكر أن العالمي يحتل حاليًّا المركز الخامس بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.

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