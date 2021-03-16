مفاجأة عن دور الحبة السوداء في علاج التهاب الكبد الوبائي B

المواطن - الرياض

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سلَّط خبير العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني الضوء على الأعشاب التي تقوي مناعة جسم الإنسان أمام فيروس كورونا.

وقال الدكتور القحطاني خلال حديثه مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: (الحبة السوداء جيدة وعليها دراسات موجودة تؤكد أنها ترفع الجهاز المناعي، وذكرت في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأن فيها شفاءً، ولكن ليست شفاء للناس، فالبعض يخلط بين شفاء، وفيها شفاء).

مخاطر الحبة السوداء

وكشف أن الناس كانوا يستخدمون الحبة السوداء في وقت من الأوقات بطريقة خاطئة، وكان حينها من أخطر ما يمكن، وتم تشكيل لجنة من وزارة الصحة وتم سحب الحبة السوداء من الأسواق”.

وأكد أن 7 حبات فقط من الحبة السوداء هي التي وجدنا لها تأثيرًا، وإما أن تلعقها مع ملعقة عسل، وتشرب بعدما ماء، أو أن تضعها في تمرة، وتتناولها مضغًا.

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وقال: “وجدت أن الحبة السوداء مع عجوة المدينة تشفي كثيرًا من هذا المرض، بحيث يؤخذ 7 حبات من عجوة المدينة في الصباح، ومنها واحدة تضع عليها حبة البركة، وتأكلها يوميًا ولمدة شهرين، هناك أشخاص استخدموها ومن ثم حللوا ووجدوا أنهم ما عندهم الفيروس.. فيروس بي اختفى”.

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