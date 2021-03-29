مفاجأة مُدوية لـ الأهلي بسبب مستجدات إصابة عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

تلقى النادي الأهلي خبرًا صادمًا وذلك بعد الكشف عن آخر مستجدات إصابة النجم السوري عمر السومة.

وكان السومة تعرض لإصابة يوم الثلاثاء الماضي أثناء تواجده مع منتخب سوريا في معسكر بالبحرين، قبل مواجهة منتخب البحرين الخميس الماضي، وقبل مواجهة إيران غدًا الثلاثاء، ليعود السومة إلى جدة متأثرًا بإصابته.

مدة غياب السومة تُربك حسابات الراقي

ويُعاني السومة من شد في العضلة الخلفية، حيث سيغيب بسببها عن الراقي لمدة 10 أيام حيث سيدخل في فترة إعداد وتأهيل، مما يعني أنه قد لا يكون جاهزًا للمشاركة مع الراقي ضد الرائد في الثامن من إبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عمر السومة يكشف تفاصيل إصابته للأهلاويين

ونشر السومة في وقت سابق عبر حسابه في Snap Chat صورًا له بأحد المراكز الطبية وهو يدخل لقسم الرنين المغناطيسي استعدادًا لمعالجة موضع الإصابة.

وكان عمر السومة تعرض لانتقادات كبرى بالفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب تراجع نتائج الأهلي، حيث خسر الراقي خمس مباريات متتالية ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان آخرها ضد نادي الفتح برباعية مقابل هدف.

وتراجع الأهلي حاليًّا من المركز الرابع للمركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين، بعد الخسارة من الفتح يوم السبت الماضي.

شارك الخبر







شارك الخبر