مقتل العشرات وانهيار مبانٍ في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو

المواطن - متابعة

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نقلت وكالة “رويترز” عن خدمة الإسعاف الصومالية أن حصيلة ضحايا انفجار السيارة المفخخة، الذي هز اليوم الجمعة العاصمة الصومالية، مقديشو، ارتفعت إلى 20 قتيلًا على الأقل.

#BREAKING: Huge car bomb blast targeted a busy restaurant in the capital #Mogadishu on Friday. Paramedics at the scene says there are many casualties pic.twitter.com/CRFn4tR1QR — Arlaadi News (@ArlaadiNewsA) March 5, 2021

مفخخة في مقديشو:

وانفجرت سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، قرب ميناء العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أكدت تقارير محلية.

وأفادت صحيفة “صومالي جارديان” بأن هجومًا بسيارة مفخخة استهدف مطعمًا شعبيًّا يمنيًّا قرب السجن المركزي وسط مقديشو، مشيرةً إلى سقوط ضحايا وجرحى مدنيين خلال الحادث.

انهيار منازل:

ولفتت الحكومة الصومالية إلى احتمالية تضرر عدد كبير من المدنيين، جراء انهيار بعض المنازل خلال التفجير الضخم.

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