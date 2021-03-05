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مقتل العشرات وانهيار مبانٍ في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو
تضرر عدد كبير من المدنيين جراء انهيار بعض المنازل

مقتل العشرات وانهيار مبانٍ في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو

2021/03/05
الساعة 10:59 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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مقتل العشرات وانهيار مبانٍ في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو
المواطن - متابعة

نقلت وكالة “رويترز” عن خدمة الإسعاف الصومالية أن حصيلة ضحايا انفجار السيارة المفخخة، الذي هز اليوم الجمعة العاصمة الصومالية، مقديشو، ارتفعت إلى 20 قتيلًا على الأقل.

مفخخة في مقديشو: 

وانفجرت سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، قرب ميناء العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أكدت تقارير محلية.

وأفادت صحيفة “صومالي جارديان” بأن هجومًا بسيارة مفخخة استهدف مطعمًا شعبيًّا يمنيًّا قرب السجن المركزي وسط مقديشو، مشيرةً إلى سقوط ضحايا وجرحى مدنيين خلال الحادث.

انهيار منازل: 

ولفتت الحكومة الصومالية إلى احتمالية تضرر عدد كبير من المدنيين، جراء انهيار بعض المنازل خلال التفجير الضخم.


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