مقتل العشرات وانهيار مبانٍ في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو

المواطن - متابعة

نقلت وكالة “رويترز” عن خدمة الإسعاف الصومالية أن حصيلة ضحايا انفجار السيارة المفخخة، الذي هز اليوم الجمعة العاصمة الصومالية، مقديشو، ارتفعت إلى 20 قتيلًا على الأقل.

#BREAKING: Huge car bomb blast targeted a busy restaurant in the capital #Mogadishu on Friday. Paramedics at the scene says there are many casualties pic.twitter.com/CRFn4tR1QR

— Arlaadi News (@ArlaadiNewsA) March 5, 2021