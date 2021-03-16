مقتل مسن طعنًا والتمثيل بجثته على يد حفيده في فلوريدا

المواطن - متابعة

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شهدت مدينة ليك في فلوريدا الأمريكية، جريمة قتل مؤسفة، راح ضحيتها رجل مُسن يبلغ من العمر 77 عامًا، وتم التمثيل بجثته على يد حفيده.

تفاصيل جريمة قتل الجد:

ويواجه كولبي باركر، البالغ من العمر 30 عامًا، تهمة القتل العمد لجده رونالد ويلز البالغ من العمر 77 عامًا، والتمثيل بجثته، واتهم كولبي بقتل جده طعنًا، السبت الماضي، في منزل الأخير بمدينة ليك في فلوريدا.

وأكد المتهم للمحققين أنه قتل جده دفاعًا عن النفس، حيث أفاد بأن رونالد هاجمه بسكين، بعد اندلاع شجار بين الاثنين، اللذين كانا يدخنان الماريغوانا.

ادعاءات المتهم وكذبه:

وادعى كولبي، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أنه دفع الجد كي يتفادى ضربة سكينه، إلا أن الأخير سقط أرضًا، ودخل نصل السكين في جسده؛ مما تسبب بوفاته.

وتنافى ادعاء كولبي مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أشار إلى وجود عدة طعنات في جسد الجد، الأمر الذي جعل المحققين يواجهونه بالحقيقة، وكانت المفاجأة بانهيار المتهم، وإخراجه لأذنين من جيبه، تعودان للقتيل.

القصة الحقيقية:

واعترف كولبي أخيرًا بأنه ارتكب جريمته كي يكون جده مع جدته المتوفاة، مؤكدًا قتل رونالد بمضرب بيسبول، ثم طعنه عدة مرات بسكين حادة، وقطع أذنيه.

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