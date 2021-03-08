ملخص زيارة أسقف الفاتيكان إلى العراق في 1:30 دقيقة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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وثق مقطع فيديو أهم لحظات زيارة أسقف الفاتيكان البابا فرنسيس التاريخية للعراق في نحو دقيقة ونصف، حيث زار 6 مدن عراقية، واسى خلالها الناس الذين عانوا من العنف الطائفي والإرهاب، وجدد دعوته للتآخي والأمل والسلام.

وكان يوم الأحد، اليوم الثالث، الأكثر تأثيراً خلال الأيام الأربعة، حيث حلّق شمالاً لزيارة أربيل والموصل وقرقوش، وهناك كرر مناشدته للأخوة والأمل والسلام، وبدأ يومه في أربيل، حيث التقى برئيس إقليم كردستان العراق ورئيس الوزراء المتمتع بالحكم الذاتي، فضلاً عن السلطات المدنية والدينية.

ومن أربيل سافر إلى الموصل حيث دعا وسط الدمار الذي سببته داعش من أجل السلام لضحايا الحرب في العراق وجميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي كنيسة الحبل بلا دنس، في بلدة قروش شمال العراق، التقى البابا بأفراد من السكان المسيحيين المحليين، وحثهم على إعادة بناء مجتمعاتهم على أساس التسامح والأخوة.

جملة مؤثرة في نهاية الزيارة

واختتم أسقف الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، جولته التاريخية إلى العراق، والتي تهدف إلى بث الأمل وإرسال رسالة مغزاها التعايش والتسامح والسلام، وقد ودع العراقيين بجملة مؤثرة حيث قال: العراق سيبقى دائماً معي وفي قلبي.

زيارة أسقف الفاتيكان للعراق

وجال البابا فرنسيس، 84 عامًا، بين بغداد وأربيل، والموصل وقرقوش في شمال العراق الذي عانى لسنوات من المتشددين، حاملاً قضية إحدى أقدم الجماعات المسيحية في العالم، كما التقى المرجع الشيعي علي السيستاني.

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