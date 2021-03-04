ملكة إسبانيا تظهر بإطلالة رائعة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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اختارت الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، الظهور بإطلالة غير رسمية أثناء حضورها إحدى الحفلات، بصحبة الملك فيليب، في الوقت الذي تعرف فيه بمظهرها الأنيق بالفساتين المذهلة والبدلات الأنيقة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ملكة إسبانيا بإطلالة جديدة:

وتباهت ملكة إسبانيا ، البالغة من العمر 48 عامًا، بذوقها العصري المميز في تنورة ميدي ذات ثنيات باللون البيج أثناء دخولها إلى الحدث الذي أقيم في مدريد يوم الثلاثاء الماضي، وظهرت ببلوزة سوداء بأكمام طويلة رشيقة، بينما ترأست حفل توزيع الجوائز الوطني للرياضة الإسبانية في قصر باردو.

وأضافت الملكة لمسة من الألوان إلى ملابسها الأنيقة بأقراط متدلية باللون الأزرق المخضر، ومنحت نفسها بضع بوصات إضافية بزوج أنيق من الكعب الخنجر الأسود، وظهرت خصلات شعرها السمراء بعيدًا عن وجهها في شكل ذيل حصان منخفض، وتركت جمالها الطبيعي يتألق من خلال لوحة طبيعية من المكياج.

شكل ومظهر أنيق:

وكانت الملكة تترأس حفل توزيع الجوائز إلى جانب زوجها الملك فيليب، 53 عامًا، الذي ظهر في شكل أنيق، وهو يرتدي بدلة زرقاء أنيقة، مع ربطة عنق تميل إلى الحمرة. حافظ الزوجان الملكيان على اتباع قواعد فيروس كورونا المستمر من خلال ارتداء أقنعة بيضاء تغطي أنوفهما وأفواههما.

وقدموا جوائز للفائزين بجوائز الرياضة الوطنية، والتي شملت لاعب كرة السلة خوان كارلوس نافارو، 40 عامًا، والرياضي الفنزويلي يوليمار روخاس، 25 عامًا.

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