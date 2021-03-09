مناورة تجهز الهلال وكويلار يُشارك

المواطن - مروة نبيل

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم الثلاثاء، مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة الوحدة المقبلة.

الهلال يستعد لمواجهة الوحدة:

وبدأ الجهاز الفني مران الهلال اليوم بتدريبات فنية وتكتيكة متنوعة، وفرض ميكالي مناورة على كامل مساحة الملعب بمشاركة النجم الكولومبي غوستافو كويلار بعد تعافيه من الإصابة.

على الجانب الآخر، لفت حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن البرازيلي جوستافو أراجو انضم إلى الطاقم الفني كمساعد للمدير الفني ميكالي.

ويطمح ميكالي تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز فنيًّا وبدنيًّا، أملًا في تحقيق الفوز على الوحدة، والاستمرار في ملاحقة الشباب على صدارة الترتيب.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

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