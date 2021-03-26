منتخب جزر القمر يصنع التاريخ ويُهدد مصر

المواطن - محمد سمعه

حقق منتخب جزر القمر الأول لكرة القدم، إنجازًا مميزًا، وذلك بالتأهل لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تُقام العام المقبل في دولة الكاميرون، للمرة الأولى في تاريخه.

وتمكن منتخب الدولة الساحلية البركانية من التأهل لبطولة الأمم الإفريقية، وذلك بعد تعادله مع نظيره التوغولي أمس الخميس بالجولة الخامسة “قبل الأخيرة” من مرحلة دور المجموعات في التصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية.

ونجح منتخب Comoros في الوصول للنقطة التاسعة، ليصعد مع منتخب مصر لبطولة الأمم الإفريقية بعد تعادل الفراعنة أبطال القارة في 7 مناسبات مساء أمس الخميس، مع المنتخب الكيني بهدف لكل فريق.

سبب صعود منتخب Comoros للنهائيات الإفريقية:

وتفوق منتخب جزر القمر على منتخب كينيا بالمواجهات المباشرة، ليصعد مع منتخب مصر.

يذكر أن منتخب Comoros هو سابع منتخب يضمن التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعد منتخبات مصر وتونس والجزائر ومالي وبوركينا فاسو والكاميرون صاحبة الأرض والضيافة.

وسيلعب منتخب Comoros مع المنتخب المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على أرض ملعب القاهرة الدولي.

لاعب جزر القمر يُهدد منتخب مصر:

وكان سعيد بكاري لاعب منتخب جزر القمر، أرسل رسالة تهديد للمنتخب المصري قبل مواجهة الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، قائلًا في تصريحات لشبكة BBC البريطانية: إن فريقه قادر على الفوز على المنتخب المصري في عقر دار الأخير، مضيفًا على أن فريقه يريد إنهاء التصفيات الإفريقية بالفوز على بطل القارة سبع مرات.

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