منتخب فرنسا يستفيق في تصفيات كأس العالم

المواطن - محمد سمعه

استفاق منتخب فرنسا خلال مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، محققًا الفوز على نظيره منتخب كازاخستان بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

فرنسا تُصحح المسار في تصفيات كأس العالم

وبدأت المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل المنتخب الفرنسي، أسفر عنه الهدف الأول للاعب عثمان ديمبيلي بالدقيقة العشرين.

وحاول المنتخب الفرنسي البحث عن إضافة الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، نجح المنتخب الفرنسي في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب سيرهي ماليا لاعب كازاخستان بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم المنتخب الفرنسي في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم بثنائية دون رد.

وخلال الشوط الثاني حاول منتخب فرنسا إضافة الهدف الثالث، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بتحقيق الديوك الفرنسية أول فوز لها في تصفيات المونديال بعد التعادل ضد أوكرانيا بالجولة الأولى في الأراضي الفرنسية.

انتقادات قوية تعرض لها منتخب فرنسا بعد لقاء أوكرانيا

وكان المنتخب الفرنسي تعرض لانتقادات قوية، بعد التعادل مع منتخب أوكرانيا بهدف لكل فريق حيث سجل الفرنسي أنطوان جريزمان هدف التقدم لبطل العام 2018، ثم تعادل اللاعب كيمبيمبي مدافع منتخب فرنسا بالخطأ في مرماه للمنتخب الأوكراني.

وتنطلق خمس مباريات في تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساء اليوم حيث تلعب كوسوفو مع السويد، وسويسرا مع ليتوانيا، ورومانيا مع ألمانيا وبلغاريا مع إيطاليا، وبولندا مع أندورا.

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