منخفض جوي خماسيني وموجة الغبار تتواصل على هذه المناطق

المواطن - الرياض

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توقع مركز طقس العرب أن تتواصل موجة الغبار التي تشهدها عدة مدن سعودية حتى اليوم الاثنين إن شاء الله، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

وقال المركز: إنه نظرًا لاندفاع منخفض جوي خماسيني جديد لأجواء المملكة، يتوقع نشاط الرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من وسط وشمال شرق البلاد وبعض المناطق الشرقية يومي الثلاثاء والأربعاء، ولكنها مُجرد أتربة مثارة.

حالة الطقس اليوم:

وتوقع المركز أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث يكون الطقس حارًّا نسبيًّا في العديد من المناطق ومعتدلًا في المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما يكون الطقس مستقرًّا في العديد من المناطق عدا نطاقات محدودة جنوب غرب المملكة والقصيم، والتي من المحتمل أن تهطل بها زخات متفرقة من الأمطار مع ساعات العصر.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة في مختلف المناطق، تنشط في أجزاء من شمال وغرب المملكة وأجزاء من غرب منطقة الرياض إداريًّا، بحيث تثير الغبار والأتربة.

9 مناطق على موعد مع الغبار:

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية- بمشيئة الله تعالى- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، اليوم الاثنين ، بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الرياح المتوقعة على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15- 35كم/ ساعة، وستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 48كم/ ساعة.

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