منسوبو وأعضاء نادي ضباط الأمن يتلقون لقاح كورونا

المواطن - واس

قدمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم لقاح كورونا لمنسوبي وأعضاء نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، وذلك في إطار استكمال تنفيذ الخدمات الطبية لخطتها في حملة “الوقاية أمان” التي دُشنت مؤخرًا.

لقاح كورونا بالمجان

وتقوم الخدمات الطبية من خلال فرقها الطبية بجولات ميدانية مكثفة في العديد من مناطق ومدن المملكة لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم، إضافة إلى التنسيق مع القطاعات الأمنية لإعطاء اللقاح في المراكز الصحية التابعة لهذه القطاعات.

حملة الوقاية أمان

وتستمر “حملة الوقاية أمان” وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة، مع تقديمها لرسائل توعوية مختلفة عن أهمية التطعيم باللقاح ومأمونيته بإذن الله.

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