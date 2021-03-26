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منظمة التعاون الإسلامي تندد باستهداف الحوثيين جامعتي جازان ونجران
أشادت بيقظة التحالف العربي والدفاعات السعودية

منظمة التعاون الإسلامي تندد باستهداف الحوثيين جامعتي جازان ونجران

2021/03/26
الساعة 1:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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منظمة التعاون الإسلامي تندد باستهداف الحوثيين جامعتي جازان ونجران
المواطن - واس

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة في بيان اليوم، بالتصعيد العدائي لميليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة المفخخة ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران والمدنيين والمنشآت المدنية والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

احترافية ويقظة قوات التحالف

وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة مفخخة كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران وجازان.


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