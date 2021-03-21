منع صفوان السويكت من الترشح لرئاسة وعضوية النصر لدورة انتخابية واحدة

المواطن - محمد سمعه

قررت وزارة الرياضة، منع صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة النصر السابق، من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة وفقًا لنص المادة 88 / 2 / هـ.

وجاء في بيان الوزارة الذي أُصدر قبل قليل أنه تم حل مجلس إدارة النادي بناءً على نص المادتين 30/1/ح و 30/1/ز من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

الدخيل يُسير أمور النصر بعد حل مجلس السويكت

كما تم تكليف الدكتور عبدالله بن ناصر الدخيل لتسيير أمور النادي وفقا لنص المادة 89/10.

بالإضافة إلى أنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي اعتبارًا من الغد يوم الاثنين وفق صلاحيات الوزارة الواردة في نص المادة 15/2/ ومن اللائحة.

جدير بالذكر أن النصر كان فاز بالأمس على الباطن بسباعية دون رد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليصل العالمي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

بطولتان للعالمي في عهد السويكت

وحقق العالمي في عهد مجلس إدارة صفوان السويكت بطولتين في كأس السوبر السعودي عامي 2020 و 2021.

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