من هو الشيخ علي السعوي رئيس المحكمة الإدارية العليا الجديد؟ 

المواطن - واس

اسمع الخبر

صدر أمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنهاء خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا وتعيين فضيلة الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

السيرة الذاتية للشيخ علي السعوي:

فيما يلي السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ علي بن سليمان السعوي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

تخرج الشيخ علي السعودي من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.

وعمل فضيلته عضواً بالمحكمة الإدارية العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، و‏عضواً بالمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، كما عمل رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وعضواً في إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الإداري، ورئيساً لعدد من دوائر الاستئناف الإدارية، وقاضياً بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم.

شارك الخبر







شارك الخبر