من هو الشيخ علي السعوي رئيس المحكمة الإدارية العليا الجديد؟ 

صدر أمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنهاء خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا وتعيين فضيلة الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.
السيرة الذاتية للشيخ علي السعوي:
فيما يلي السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ علي بن سليمان السعوي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.
تخرج الشيخ علي السعودي من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.
وعمل فضيلته عضواً بالمحكمة الإدارية العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعضواً بالمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، كما عمل رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وعضواً في إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الإداري، ورئيساً لعدد من دوائر الاستئناف الإدارية، وقاضياً بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم.
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2 مشاراكات
غير معروف
اعانكم الله وسدد خطاكم معالي الشيخ علي بن سليمان السعودي وأنتم جديرون بثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه تحياتي وتقديري كتبه محبكم وحافظ ودكم اخوكم الشيخ أحمد بن عبدالله بن ردن البداح الرياض المملكة العربية السعودية حرر في يوم السبت ١٢مارس ٢٠٢١م والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستشار شرعي
غير معروف
مبارك لكم معالي الشيخ علي بن سليمان السعودي ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله فيكم وأنتم من الرجال المخلصين لخدمة الدين والمليك والوطن وفقكم الله وسدد خطاكم كتبه محبكم وحافظ ودكم اخوكم الشيخ أحمد بن عبدالله بن ردن البداح مستشار شرعي الرياض المملكة العربية السعودية حرر في يوم السبت ١٢مارس ٢٠٢١م والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته