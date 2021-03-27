مواعيد مباريات اليوم السبت

المواطن - محمد سمعه

تنطلق تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 بـ خمس مباريات اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية.

3 مباريات اليوم السبت في تمام الثامنة مساءً

وسيلعب المنتخب الهولندي مع نظيره اللاتفي، والمنتخب القبرصي مع نظيره الكرواتي والمنتخب النرويجي مع نظيره التركي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

أما منتخب البرتغال فسوف يواجه نظيره الصربي والمنتخب التشيكي يواجه نظيره البلجيكي في تمام الحادية عشرة إلا ربع من مساء اليوم.

وقبل انطلاق مباريات اليوم السبت في تصفيات أوروبا المؤهلة لـ مونديال 2022، كان المنتخب البرتغالي فاز بصعوبة في إيطاليا على نظيره منتخب أذربيجان بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب نادي يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالية.

كذلك، سقط المنتخب الفرنسي بفخ التعادل الإيجابي ضد منتخب أوكرانيا بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “ستاد فرنسا” بالعاصمة باريس.

إنجاز مميز لـ جريزمان رغم التعادل ضد أوكرانيا

وفي وقت سابق، حقق اللاعب أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني، ومنتخب فرنسا رقمًا مميزًا وذلك بعد أن شارك في مباراة أوكرانيا.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي عبر “تويتر” أن جريزمان عادل رقم النجم الفرنسي السابق دايفيد تريزيجيه الذي أحرز 34 دوليًا للديوك ليكون جريزمان في المركز الرابع مع تريزيجيه في قائمة أفضل هدافي المنتخب الفرنسي عبر تاريخه، بعد كل من تيري هنري وأوليفيه جيرو وميتشيل بلاتيني.

وكان جريزمان، سجل هدف التقدم للمنتخب الفرنسي بالدقيقة الـ19 من عمر الشوط الأول، من تصويبة جميلة لم يتعامل معها الحارس الأوكراني بشكل جيد.

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