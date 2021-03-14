موجة غبار تجتاح محافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

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اجتاحت موجة غبار خفيفة، مساء اليوم، محافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط قادمة من الجهات الغربية نتيجة لاستمرار نشاط الرياح السطحية التي أثارت الأتربة والغبار على عدة محافظات بمنطقة عسير.

رياح مثيرة للأتربة والغبار:

وبحسب ما جاء في موقع المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة 29/ 07/ 1442 هـ بمشيئة الله تعالى يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض.

انخفاض في درجات الحرارة:

ويمتد تأثير الحالة إلى مناطق (نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

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