موسيماني أمام نيران الانتقادات بعد مباراة الأهلي ضد فيتا

المواطن - محمد سمعه

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تعرض المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري، لانتقادات حادة وذلك بعد نهاية مباراة الأهلي ضد فيتا الكونغولي في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتقد مجموعة من الإعلاميين الرياضيين والجماهير الأهلاوية، طريقة إدارة موسيماني للمباراة بالدفع بتشكيل خاطئ والإصرار على وجود المهاجم والتر بواليا الذي أهدر بمفرده في مباراة الأمس ما يقرب من 4 أهداف محققة.

كما انتُقد موسيماني، وذلك بسبب التشكيل الخاطئ الذي دفع في المباراة، ووجود كل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومروان محسن على دكة البدلاء.

وبعد نهاية مباراة الأهلي ضد فيتا، دخل المارد الأحمر في التدريبات بلا راحة ظهر اليوم الأحد، وذلك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

أحداث مباراة الأهلي ضد فيتا

وفي مباراة الأهلي وفيتا الكونغولي، بدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، لكن بعد مرور 10 دقائق بدأ النادي الأهلي يدخل في أجواء المباراة.

وأهدر الأهلي المصري العديد من الفرص التهديفية المحققة وصلت إلى 5 أهداف عبر كل من محمد مجدي أفشة واللاعب الكونغولي والتر بواليا.

وعلى عكس المتوقع، تمكن فريق فيتا كلوب من افتتاح التسجيل وتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب ماكابي ليلييو بالدقيقة الـ41 قبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب، بتقدم فيتا كلوب بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظل الأهلي المصري يُهدر الفرص بغرابة شديدة عبر والتر بواليا الذي أهدر فرصتين محققتين خلال 3 دقائق مع بداية الشوط الثاني.

وأجرى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تبديلين هجوميين بإنزال مروان محسن وطاهر محمد طاهر، ليتحسن الأداء الهجومي قليلًا للمارد الأحمر.

شريف ومروان محسن يُنقذان الأهلي ضد فيتا

وبعد معاناة تمكن اللاعب محمد شريف من إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر في مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب، بالدقيقة السبعين.

وبعدها بدقيقتين، تمكن مروان محسن من إضافة الهدف الثاني لـ الأهلي،

مستغلًّا عرضية متقنة من مجدي أفشة بالدقيقة الـ71.

ولم يُحافظ الأهلي المصري على تفوقه، ليسجل فيتا كلوب التعادل من ركلة جزاء سجلها اللاعب ريكي تولينجي بالدقيقة الـ80 بعد احتساب مخالفة على عمرو السولية لاعب الأهلي.

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