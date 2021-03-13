موعدان مقترحان لإقامة نهائي البطولة العربية بين الاتحاد والرجاء

المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن موعدين مقترحين، لإقامة نهائي البطولة العربية بين فريقي الاتحاد والرجاء البيضاوي المغربي.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج في حلقة اليوم “السبت” من برنامج “الدوري مع وليد”: إن الاتحاد العربي لكرة القدم يتشاور حاليًّا مع الاتحاد المغربي لكرة القدم لإقامة النهائي بالمغرب إما بنهاية شهر إبريل المقبل أو بعد عيد الفطر المبارك.

مشوار الاتحاد والرجاء بنصف نهائي البطولة العربية:

وكان الاتحاد تأهل لنهائي البطولة على حساب نادي الشباب، أما الرجاء البيضاوي فتأهل على حساب فريق الإسماعيلي المصري.

ويسير نادي الاتحاد بشكل جيد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والبطولة العربية، حيث يُعد الاتحاد مرشحًا للفوز بالبطولات الـ3 بالموسم الحالي.

مدرب الاتحاد يُحذر الهلال والشباب:

وفي وقت سابق، أرسل البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الاتحاد، رسالة تهديد غير مباشرة لناديي الهلال والشباب، حول القدرة على التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

ويتواجد العميد حاليًّا بالمركز الثالث برصيد 41 نقطة، بعد الفوز على الشباب في الجولة الـ23، حيث أصبح الفارق بين العميد وناديي الهلال والشباب المتصدرين 4 نقاط فقط.

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