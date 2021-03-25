موعد أهم مباريات اليوم

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مجموعة من مباريات اليوم الخميس، التي تنطلق على المستوى الدولي، سواء كانت مباريات ودية أو مباريات تُقام في التصفيات القارية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وتُقام 3 مباريات ودية دولية اليوم، حيث يلعب منتخب اليابان مع كوريا الجنوبية، كما سيلعب المنتخب البحريني مع نظيره السوري في السابعة من مساء اليوم، بينما يلعب المنتخب السعودي مع المنتخب الكويتي اليوم في تمام الثامنة والنصف مساءً.

مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وعلى صعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا سيلعب المنتخب الكيني مع نظيره المصري في تمام السابعة مساءً، بينما يلعب منتخب الجزائر مع زامبيا، وليبيا مع المنتخب التونسي في تمام الحادية عشر مساءً.

5 مباريات قوية في تصفيات أوروبا لمونديال 2022

وتنطلق اليوم 5 مباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2022، حيث تلعب إسبانيا مع اليونان، وإيطاليا مع إيرلندا الشمالية، والسويد مع جورجيا، وإنجلترا مع سان مارينو، وألمانيا مع آيسلندا، وجميع المباريات تنطلق في الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

يذكر أن المنتخب الفرنسي كان سقط بفخ التعادل أمس الأربعاء ضد منتخب أوكرانيا في تصفيات مونديال 2022، بينما فاز منتخب البرتغال على أذربيجان بهدف دون مقابل.

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