موعد أهم مباريات اليوم

المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم، مباريات اليوم الأحد التي تنطلق في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني.

4 مباريات اليوم في الدوريات بإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا

وتُقام اليوم 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث يلعب ويست بروميتش ألبيون مع نيوكاسل في الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، أما ليفربول فيواجه فولهام في تمام الخامسة مساءً، ويواجه مانشستر سيتي، جاره مانشستر يونايتد في الديربي في تمام السابعة والنصف مساءً، بينما يلعب توتنهام مع نادي كريستال بالاس في تمام العاشرة والربع مساءً.

أما الدوري الإسباني فيشهد اليوم 4 مباريات وهم ” هويسكا ضد سيلتا فيجو في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، بينما يلعب أتلتيكو مدريد مع جاره ريال مدريد في السادسة والربع مساءً، ويلعب ريال سوسيداد مع ليفانتي في الثامنة والنصف مساءً، بينما يلعب غرناطة مع فريق أتلتيك بيلباو في الساعة الحادية عشرة مساءً”.

وتُقام 4 مباريات بـ الدوري الإيطالي حيث يلعب روما مع جنوى في تمام الثانية والنصف ظهرًا، بينما يلعب بارما مع فيورنتينا في الخامسة مساءً، ويلعب ميلان مع فيرونا في الخامسة مساءً، ويواجه نابولي، فريق بولونيا في الحادية عشرة إلا ربع من مساء اليوم الأحد.

مباراتان فقط بـ الدوري الألماني

وتُستكمل أحداث الجولة الـ24 من الدوري الألماني بـ مباراتين اليوم، حيث يلعب كولن مع فيردر بريمن في الخامسة والنصف مساءً، بينما يواجه أرمينيا بيلفيلد، فريق يونيون برلين في الثامنة مساءً.

وقبل انطلاق مباريات اليوم، كان بايرن ميونخ فاز على غريمه بوروسيا دورتموند برباعية مقابل هدفين، في قمة مثيرة أُقيمت أمس السبت بالدوري الألماني، بينما فاز برشلونة على أوساسونا بثنائية دون مقابل بـ الدوري الإسباني.

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