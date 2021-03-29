موعد صرف المعاشات التقاعدية للربع الثاني من 2021

المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية خلال الربع الثاني من عام 2021م.

معاشات 2020:

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد، في وقت سابق إنه تم صرف أكثر من 83 مليار ريال عبارة عن معاشات تقاعدية خلال العام الماضي 2020.

وأوضحت المؤسسة في نشرتها الإحصائية للربع الرابع من العام الماضي، أن إجمالي المستفيدين المستمرين بالصرف يبلغ نحو 526 ألف مستفيد، فيما يبلغ عدد المتقاعدين المتوفين أكثر من 205 آلاف.

وكشفت عن ارتفاع نسبة المستفيدات من المعاش حيث بلغت نحو 78.9% بعدد 414.5 ألف مستفيدة، مقابل نسبة 21.1% للذكور بعدد 111 ألف مستفيد.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نسبة العسكريين المستفيدين من المعاش التقاعدي بلغت 50.8% بأكثر من 267 ألف مستفيد، مقابل نسبة 49.2% للمدنيين الذين بلغ عددهم نحو 258.7 ألف مستفيد.

ونشرت التقاعد إنفوجرافيك يبين مواعيد صرف المعاشات وجاء كما يلي:

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