موعد مباراتي الاثنين في كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

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تنطلق غدًا الاثنين منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الملك “كأس خادم الحرمين الشريفين” لموسم 2020/2021 بمباراتين.

توقيت المواجهتين غدًا بـ كأس الملك

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الباطن والفيصلي في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً على ملعب نادي الباطن.

أما المواجهة الثانية فسوف تكون بين فريقي التعاون والقادسية حيث تنطلق في التاسعة إلا ربع مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وقبل مباراة الفرق الـ4 في بطولة كأس الملك، كان الباطن هزم الفتح بثنائية دون رد بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما الرائد ففاز على الفيصلي بهدف دون رد.

أما القادسية فتعادل بثلاثية لكل فريق مع نادي العين، بينما فاز التعاون على أبها بهدف دون رد بالجولة الـ23.

يذكر أن نادي التعاون كان أعلن أمس السبت، عن تعيين المدرب البريطاني نيستور آل مايسترو حتى نهاية الموسم، كمدرب للفريق الكروي الأول بسكري القصيم خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

حامل اللقب يُودع البطولة

وتحققت المفاجأة الأكبر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتوديع الهلال حامل لقب الموسم الماضي من دور ثمن النهائي على يد نادي الفتح.

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