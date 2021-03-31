موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

تُستأنف المنافسات المحلية في السعودية مساء يوم الأحد المقبل، بـ مباراتين في دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية للمنتخب السعودي.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر “تويتر” عن موعد مباراتي دور الـ4 في بطولة كأس الملك، حيث يلعب التعاون مع الفتح في السابعة مساءً، ويلعب النصر مع الفيصلي في التاسعة مساءً والمباراتين يوم الأحد المقبل.

وكان المنتخب السعودي فاز على نظيره الفلسطيني بخماسية دون رد مساء أمس الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

مشوار المتأهلين لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

يذكر أن الفيصلي كان تأهل لدور نصف النهائي، بعد الفوز على الباطن بثنائية لهدف، بينما فاز التعاون على القادسية بهدفين لهدف، وتأهل النصر على حساب نادي العين، بينما تأهل الفتح على حساب نادي الاتحاد.

حامل اللقب يُودع نسخة الموسم الحالي:

وودع الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي، البطولة من دور ثمن النهائي على يد نادي الفتح، في مفاجأة مُدوية، كما ودع الأهلي المسابقة من دور ثمن النهائي على يد نادي العين.

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