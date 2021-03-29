موعد مباريات اليوم في تصفيات أمم إفريقيا بـ الكاميرون

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم الاثنين، 8 مباريات ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في دولة الكاميرون خلال الفترة المقبلة.

توقيت مباريات الاثنين في تصفيات أمم إفريقيا

وتُقام 6 مباريات اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة وهي: “أنجولا والجابون، جمهورية الكونغو وجامبيا، مصر وجزر القمر، مالاوي وأوغندا، بوركينا فاسو وجنوب السودان، توجو وكينيا”.

بينما تُقام مباراتان في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة وهما” الجزائر ضد بوتسوانا، زيمبابوي ضد زامبيا”.

وكانت مباريات أمس الأحد في تصفيات أمم إفريقيا انتهت كالتالي: “فوز تونس على غينيا الاستوائية بهدفين لهدف، فوز ناميبيا على غينيا بهدفين لهدف، فوز تنزانيا على ليبيا بهدف دون رد، فوز السودان على جنوب إفريقيا بثنائية دون رد، فوز غانا على ساوتومي بثلاثية لهدف، بينما فازت مالي على تشاد بثلاثية دون رد”.

10 مباريات غدًا في التصفيات الإفريقية

وتستمر منافسات التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا غدًا الثلاثاء بعشر مباريات وهي: “ساحل العاج ضد إثيوبيا، مدغشقر ضد النيجر، إفريقيا الوسطى ضد موريتانيا، نيجيريا ضد ليسوتو، السنغال ضد إسواتيني، سيراليون ضد بنين، غينيا بيساو ضد الكونغو، الكاميرون ضد رواندا، المغرب ضد بوروندي، الرأس الأخضر ضد موزمبيق”.

جدير بالذكر أن منتخبات مصر والجزائر وتونس والسودان وجزر القمر ضمنوا التأهل لـ كأس أمم إفريقيا بالكاميرون بعد نتائجهم في مباريات الجولة الخامسة في الأسبوع الماضي.

وكان المنتخب الجزائري فاز بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه في يوليو 2019 على حساب السنغال.

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