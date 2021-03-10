موعد مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

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تُستكمل الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، منافساتها بـ5 مباريات اليوم وسط منافسة قوية على القمة والهروب من المراكز الأخيرة.

موعد مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة النجوم ضد الساحل عند الساعة 3:45 مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، فيما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره النهضة عند الساعة 4:05 على ملعب نادي الحزم.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران نظيره عرعر عند الساعة 4:05 مساء على ملعب مدينة الأمير هذلول عبدالعزيز الرياضية، فيما يحل الفيحاء ضيفًا على الجبلين عند الساعة 4:15 مساء على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر ضد نظيره الجيل عند الساعة 6:25 مساء على ملعب نادي هجر.

الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى

وفشل أصحاب الأرض في مباريات الأمس، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، في تحقيق الفوز، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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