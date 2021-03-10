موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

المواطن - مروة نبيل

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تنتظر الجماهير في جميع أنحاء العالم مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، ضمن منافسات إياب دور الـ16، حيث تُقام مواجهتان من العيار الثقيل بين ليفربول ولايبزيج، وباريس سان جيرمان ضد برشلونة.

مباريات دوري أبطال أوروبا

وفي أولى مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، يحل لايبزيج ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عند الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية، ما يزيد من صعوبة المواجهة رغم فوز الريدز ذهابًا بهدفين دون رد.

وتراجع أداء ليفربول بشكل لافت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال الفترة الماضية، وتلقى هزائم متتالية ليبتعد عن المراكز المتقدمة، ما أثار غضب الجماهير، فيما يُقدم فريق لايبزيج مستوى مميزًا ويُحقق انتصارات متتالية في الدوري الألماني الممتاز.

باريس سان جيرمان ضد برشلونة

وفي واحدة من أقوى مباريات دوري أبطال أوروبا 2021، يلعب باريس سان جيرمان ضد برشلونة على ملعب حديقة الأمراء عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، حيث خسر الفريق الكتالوني في معقله “كامب نو” برباعية مقابل هدف ذهابًا.

وتحسنت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال الفترة الماضية، حيث يُحقق انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، وتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، فيما يسير باريس سان جيرمان بشكل مميز في الدوري الفرنسي الممتاز.

ويدخل الفريق الفرنسي مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة اليوم بهدف تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا، فيما يسعى الفريق الكتالوني لتحقيق انتفاضة والفوز بنتيجة كبيرة لخطف بطاقة التأهل.

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